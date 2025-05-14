Кто такая Кристина Тихонова, которой прочат должность директора тюменского драмтеатра

Кристина Тихонова, которая после увольнения Сергея Осинцева исполняет обязанности директора Тюменского большого драматического театра (ТБДТ), является выпускницей Краснодарского государственного университета культуры и искусств.
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