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Мировое обозрение

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Иран расправил плечи: Чем успехи хуситов грозят США и нефтяному рынку

Иран расправил плечи: Чем успехи хуситов грозят США и нефтяному рынку

Ночной захват йеменскими хуситами порта Моха и острова Зукар в Красном море — событие, которое выходит далеко за рамки очередного эпизода затяжной гражданской войны в Йемене.

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