Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 914 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    "Великобритания сейчас это "лев без клыков".- она рассчитывает отрастить клыки. И делает для этого все, что возможно....Почему из горящег...
  • Natalija Osminina
    Идет соревнование: чья корова быстрее сдохнет. Идет война на истощение.Европа мёрзнет, р...
  • Natalija Osminina
    Европа пожертовала собой в надежде на новый план Маршалла. Сама она справиться с Россией не могла, поэтому решила отд...Европа мёрзнет, р...

Турецкие коммунисты готовы разрушить НАТО. Получится?

Турецкие коммунисты готовы разрушить НАТО. Получится?

Компартия инициирует выход Турции из альянса Дмитрий Родионов Фото: Ak Party/Keystone Press Agency/Global Look Press Материал комментируют: Андрей Дмитриев Дмитрий Ежов Михаил Нейжмаков Турецкая коммунистическая партия (TKP) назвала «постыдным» обсуждение протокола о членстве Швеции в НАТО и выступила с призывом выйти из альянса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
В Турции компартия? Откуда?! Янычары перекрасились, так же как еженедельно это проделывает Эрдоган?
Ответить
26 мин.

Картина дня

наверх