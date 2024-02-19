Лавров заявил о заинтересованности Кубы в сближении с ЕАЭС

Куба и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) разделяют общие планы на сотрудничество, которые в скором времени будут обсуждаться со всеми членами альянса, заявил 19 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью журналистам по результатам встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем.
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