Лавров заявил о заинтересованности Кубы в сближении с ЕАЭС

Куба и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) разделяют общие планы на сотрудничество, которые в скором времени будут обсуждаться со всеми членами альянса, заявил 19 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью журналистам по результатам встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем.