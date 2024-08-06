За первое полугодие в ЯНАО прошли диспансеризацию более 900 больных раком

За первое полугодие в ЯНАО диспансеризацию прошли 935 больных онкологией. Чаще всего у ямальцев выявляют такие формы, как рак молочной железы, шейки матки и ободочной кишки, сообщил руководитель окружного Центра медицинской профилактики Сергей Токарев.