За первое полугодие в ЯНАО прошли диспансеризацию более 900 больных раком

За первое полугодие в ЯНАО диспансеризацию прошли 935 больных онкологией. Чаще всего у ямальцев выявляют такие формы, как рак молочной железы, шейки матки и ободочной кишки, сообщил руководитель окружного Центра медицинской профилактики Сергей Токарев.
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