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Совладелец "Новой почты" раскритиковал налог на посылки в Украине: пострадает каждый

Совладелец "Новой почты" раскритиковал налог на посылки в Украине: пострадает каждый

Введение НДС на международные посылки стоимостью до €150 может изменить привычную для украинцев модель покупок за рубежом.

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