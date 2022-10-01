«Отныне мы вместе»: депутат Фролова о речи Путина и вхождении Донбасса в РФ

Депутат Госдумы Тамара Фролова рассказала об эмоциях, которые испытывали россияне во время торжественной церемонии подписания договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Депутат Госдумы Тамара Фролова рассказала об эмоциях, которые испытывали россияне во время торжественной церемонии подписания договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
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