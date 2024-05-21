Зампредседателя комитета НПКСК провинции Цзянсу попал под следствие

Пекин, 20 мая /Синьхуа/ -- Заместитель председателя комитета Народного политического консультативного совета Китая /НПКСК/ провинции Цзянсу /Восточный Китай/ Ван Хао попал под следствие по подозрению в серьезном нарушении партийной дисциплины и закона, говорится в официальном заявлении, опубликованном в понедельник.