Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Зампредседателя комитета НПКСК провинции Цзянсу попал под следствие

Пекин, 20 мая /Синьхуа/ -- Заместитель председателя комитета Народного политического консультативного совета Китая /НПКСК/ провинции Цзянсу /Восточный Китай/ Ван Хао попал под следствие по подозрению в серьезном нарушении партийной дисциплины и закона, говорится в официальном заявлении, опубликованном в понедельник.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх