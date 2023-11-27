Ростовчане застряли в поезде из-за обрушения железнодорожных путей в Краснодарском крае

По словам пассажиров, проехать дальше Туапсе они не могут уже несколько часов.Из-за последствий дождя и сильного ветра до 25 метров в секунду на побережье Чёрного моря в Краснодарском крае было 27 ноября было приостановлено движение поездов.
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