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Песков: Кремль не получал от Лондона запросов относительно приговоренных в ДНР британских наемников

Песков: Кремль не получал от Лондона запросов относительно приговоренных в ДНР британских наемников

politexpert.net Российская сторона не получала от Соединенного Королевства каких-либо запросов относительно британских наемников, приговоренных к смертной казни в Донецкой Народной Республике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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