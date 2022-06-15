Песков: Кремль не получал от Лондона запросов относительно приговоренных в ДНР британских наемников

politexpert.net Российская сторона не получала от Соединенного Королевства каких-либо запросов относительно британских наемников, приговоренных к смертной казни в Донецкой Народной Республике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
politexpert.net Российская сторона не получала от Соединенного Королевства каких-либо запросов относительно британских наемников, приговоренных к смертной казни в Донецкой Народной Республике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Свежие комментарии