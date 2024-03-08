Может выстрелить: ружье любимца Сталина показали новосибирцам

Гендерные праздники решили отметить, как полагается, в краеведческом музее Новосибирска. Наряды от знаменитого русского модельера Надежды Ламановой и выставку раритетных духов из коллекции Анастасии Кравченко дополнили экспозицией охотничьих трофеев и коллекцией оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии