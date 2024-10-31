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Жене погибшего мобилизованного из Хабаровска отказывают в выплатах и не рассказывают об обстоятельствах смерти супруга

Жене погибшего мобилизованного из Хабаровска отказывают в выплатах и не рассказывают об обстоятельствах смерти супруга

Фото: ТГ «Осторожно Новости» Важные новости России за неделю сообщают, что Елена Карпова, жена погибшего в ходе СВО 35-летнего Захара Карпова, вот уже два с половиной месяца безуспешно пытается добиться выплат пенсии по потере кормильца и получить информацию об обстоятельствах смерти супруга.

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