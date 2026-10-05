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Schiaparelli весна-лето 2027: Дэниел Роузберри возвращает культовый жакет в повседневную жизнь

Пространство показа Schiaparelli напоминало ночной клуб: небольшие столики со стульями окружали извилистый подиум, сверху свисали люстры, а из динамиков звучал голос Барбры Стрейзанд из выступления 1962 года.

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