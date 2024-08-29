Лучшие российские фильмы 2024 года

Работает в этом году один Александр Петров, судя по рейтингу. Нет, на самом деле. Посмотрите и проверьте, все ли вы видели, наверняка же самое интересное пропустили! фото: кадры из фильмовСписок представляет собой верхушку рейтинга российских полнометражных художественных фильмов, произведенных и вышедших на экраны в 2024 году, на «Кинопоиске».