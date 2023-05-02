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Андрей Макаревич осчастливил Женеву - он уехал в Цюрих

Андрей Макаревич осчастливил Женеву - он уехал в Цюрих

Гений про злодейства Кто знает, концерты и правда были, или все-таки Андрей Вадимович выдает желаемое за действительное? Мне что-то кажется, что если бы он там пел, в осчастливленной Женеве, он бы непременно осчастливил нас фотографиями.

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