Военкор Коц сравнил освобождение Курщины от ВСУ с битвой на Курской дуге

Бои с ВСУ в Курской области по своему накалу превзошли все события специальной военной операции. Такое мнение высказал военкор Александр Коц, сравнивший операцию по освобождению региона от вторгнувшегося в российский регион противника с битвой на Курской дуге в 1943 году.
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