Пересильд, Хоркина и Кончита: 11 звезд, чьи избранники были женаты на других

Космонавт, олимпийская чемпионка, актрисы, певицы. У каждой из этих женщин — своя судьба, но есть то, что их объединяет: их дети родились в тот момент, когда отцы состояли в законном браке с другими.
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