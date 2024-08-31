Госдеп заявил о распространении пакта об обороне при нападении на суда Филиппин

Администрация Соединенных Штатов подтвердила в субботу в связи с инцидентом с китайским кораблем, что действие американо-филиппинского договора о взаимной обороне распространяется на случаи атак на суда Филиппин.
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