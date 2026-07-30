Вместо Tenet T4 теперь будут продавать T4L

В компании Tenet пояснили, что решение было вызвано высоким спросом на доступный семейный кроссовер с просторным салоном и современными опциями безопасности и комфорта — такие данные были получены в ходе исследования потребительских предпочтений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии