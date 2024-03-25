Знаете что людей раздражает больше всего на свете? Назойливое лукавство. Совершенно определённо, у террористов есть национальность.
Андрей Медведев: Нет ни у кого вопросов к таджикам. Есть к странной миграционной политике и её нюансам, связанным с гостями из Таджикистана
Комментарии
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елена
В нашем правительстве засели настоящие преступники- воры- коррупционеры- миллиардеры. Именно эти гниды- хуснуллины, титовы и пр. ,превратившие Москву в гигантскую стройку и подтаскивают постоянно этих чёрных мразей. Им нужна дешёвая раб. сила для своих личных строит. кампаний, которые монополизировали всё строительство в Москве. Эти чиновники зарабатывают на этом сотни миллиардов. Они при поддержке продажных депутатов и лоббируют законы, облегчающие чуркам жизнь в России. Для Таджиков- безвизовый в'езд и упрощённое получение нашего гражданства. Большая часть чёрных ублюдков находится здесь нелегально. После прибытия в Россию, они через 90 дней должны уехать или легализоваться. Чурки этого не делают и живут так годами- невидимками. Документы у них полиция не проверяет. Чурки делают, что хотят: торгуют, сколачивают строительные бригады, зарабатывают большие деньги, не платя при этом налогов. Потом покупают квартиры, регистрируются в них, получают наше гражданство. А те, которые приехали якобы на стройку, устраиваются курьерами в доставку еды и десятками тысяч шастают по Москве на велосипедах. Т. е. мы, русские, мучаемся, а наглые правительственные чиновники и владельцы всяких там "Яндекс- еда" становятся мульти- миллиардерами. Вот это и нужно прекращать. Об'явить визовый режим для всех мигрантов без исключения, ужесточить его, резко сократить приток мигрантов, проверять постоянно документы у всех "черных",прекратить раздачу российского гражданства вообще. У нас своих чурок кавказских предостаточно.
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48 мин.
елена
Нам это не нужно. В эти дома заселяются " понаехавшие", Москва превратилась в помойку, в Гарлем. Нам, русским, не нужны инородцы. У каждого народа есть своя земля, своя страна. Хватит уже наводнять нашу родину всяким чужеродным дерьмом. Нам нет дела до того, что бывшие союзные республики не смогли создать достойные условия для своих граждан, что там нет работы, нет денег. Нас это уже не касается. Это касается представителей ВСЕХ бывших союзных республик, кроме Белоруссии, конечно.
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23 мин.
елена
Но и выпроводить большую часть тоже нужно. Слишком уж много их развелось. Наше продажное правительство проводит насильственную исламизацию православной России. Такое впечатление, что в правительстве засели враги России. Обилие исламистов пугает. Радикально что- либо изменить уже не получится. Эти твари уже расползлись по всей России и укоренились здесь. Они исполняют свой поганый Завет: сделать мусульманским весь мир. Недаром у этих уродов разрешено многоженство- задача наплодить как можно больше мусульманских летенышей, из которых вырастут такие мрази, к- е расстреляли 3 дня назад 139 человек. Мне прислали страшное видео,снятое в Крокусе, которое у нас нигде не показывали. В нём исламистская мразь перерезает горло лежащему на полу раненному, ещё живому, русскому мужчине. При этом эта мразь орёт "аллах акбар".Ну как после этого можно не возненавидеть всю эту чёрную исламистскую падаль??
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9 мин.
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