Начальник УМВД отчитался перед депутатами Ивановской областной Думы об итогах работы своего ведомства в 2023-м году

В рамках ежегодного отчета перед депутатами областной Думы начальник УМВД России по Ивановской области генерал-майор полиции Владимир Жигайло рассказал об итогах оперативно-служебной деятельности полиции в 2023-м году.
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