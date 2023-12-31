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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аскаров одержал 1-ю победу в НХЛ в матче с «Кэпиталс». Он отразил 27 из 29 бросков и 2 буллита из 2 в серии – от Кузнецова и Овечкина

Аскаров одержал 1-ю победу в НХЛ в матче с «Кэпиталс». Он отразил 27 из 29 бросков и 2 буллита из 2 в серии – от Кузнецова и Овечкина

21-летний вратарь «Нэшвилла» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (3:2 Б).

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