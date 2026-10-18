Певица Анита Цой рассказала о последствиях лучевой терапии, которую прошла несколько месяцев назад. По её словам, процесс уничтожения щитовидной железы оказался тяжёлым испытанием для организма, сообщает «МК».
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