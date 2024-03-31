Вооруженную пулеметом Калашникова турель передали для испытаний в зоне СВО

Автоматизированная роботизированная турель, вооруженная пулеметом Калашникова, передана добровольческой бригаде футбольных фанатов "Эспаньола" в зону проведения спецоперации для проведения боевых испытаний.
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