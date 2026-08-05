Мечты Зеленского разбились вдребезги: Трамп делиться технологией не захотел

Трамп поставил под сомнение передачу Украине технологию производства Patriot, пишет FT. Американский лидер считает это оружие исключительным и поэтому не уверен, что оно должно создаваться где-либо за пределами США.
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