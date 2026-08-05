Порядок, госуда...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Порядок, государство

991 подписчик

Мечты Зеленского разбились вдребезги: Трамп делиться технологией не захотел

Мечты Зеленского разбились вдребезги: Трамп делиться технологией не захотел

Трамп поставил под сомнение передачу Украине технологию производства Patriot, пишет FT. Американский лидер считает это оружие исключительным и поэтому не уверен, что оно должно создаваться где-либо за пределами США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии