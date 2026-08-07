У умершего американца хотели изъять органы, хотя он отказался от статуса донора

Житель Нью-Джерси умер после сердечного приступа во время интима с женой, а затем его семья несколько дней боролась с организацией по донорству, которая пыталась изъять его органы, несмотря на то что он отказался от статуса донора.
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