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Царьград

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У умершего американца хотели изъять органы, хотя он отказался от статуса донора

У умершего американца хотели изъять органы, хотя он отказался от статуса донора

Житель Нью-Джерси умер после сердечного приступа во время интима с женой, а затем его семья несколько дней боролась с организацией по донорству, которая пыталась изъять его органы, несмотря на то что он отказался от статуса донора.

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