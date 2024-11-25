Политнавигатор Инфраструктура и промышленность, доставшиеся Украине от Советского Союза, получили оригинальную оценку от экс-президента Виктора Ющенко, разразившегося антироссийской речью по случаю очередных годовщин начала «оранжевой революции» и Евромайдана.
Ющенко: В СССР Россия сидела на шее, на наших плечах, ноги свесила
Комментарии
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Лариса Погорелова
Спасибо за Ваш стих, пробило прямо с утра!
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9 час.
ВладимиР
Еще у кастрюлеголовых дебилов появилась возможность драить сортиры в гейропе, хохлятским шлюхам отсасывать в центре Амстердама, а самое главное, дохнуть тысячами на Донбассе и в Курском приграничье!
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9 час.
л
людмила
Забыл пожаловаться, что Россия не только на шее сидела, но и ему лично по морде трактором проехала.🤣
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1 мин.
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