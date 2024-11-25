Ющенко: В СССР Россия сидела на шее, на наших плечах, ноги свесила

Лариса Погорелова Спасибо за Ваш стих, пробило прямо с утра!

ВладимиР Еще у кастрюлеголовых дебилов появилась возможность драить сортиры в гейропе, хохлятским шлюхам отсасывать в центре Амстердама, а самое главное, дохнуть тысячами на Донбассе и в Курском приграничье!