«Мазафакер вывел команду в финал НБА». Гилберт Аренас раскритиковал Майкла Финли за эпизод с отнятым у Дончича пивом

Экс-игрок НБА Майкл Финли забрал банку с пивом из рук словенца после выхода «Мэверикс» в финал НБА. Кеньон Мартин напомнил управленцу «Далласа», что тот и сам раньше пил пиво после матчей: «Какого хрена ты делаешь?» «Этот мазафакер вывел команду в финал НБА и разорвал всех, кто встречался на пути, а ты забираешь у него пиво?» – произнес Гилберт Аренас.