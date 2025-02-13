📌⚡️В Рязанской области начали выпуск высокоточных станков В городе Сасово запустили производство 5-осевых обрабатывающих центров MC800-5X.
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📌⚡️В Рязанской области начали выпуск высокоточных станков В городе Сасово запустили производство 5-осевых обрабатывающих центров MC800-5X.