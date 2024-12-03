В Тбилиси протестующие обстреливают спецназ петардами и другой пиротехникой

Участники оппозиционной уличной акции в Тбилиси частично заняли центральную часть города и обстреливают пиротехникой экипированных спецсредствами спецназовцев, передает с мест событий 3 декабря РИА Новости.
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