Нефть дорожает второй день подряд

Цены на нефть выросли в пятницу, 6 января, продолжив рост предыдущей торговой сессии в надежде на повышение спроса в Китае и после того, как данные показали снижение запасов топлива в США после зимнего шторма, который обрушился в конце года.
Цены на нефть выросли в пятницу, 6 января, продолжив рост предыдущей торговой сессии в надежде на повышение спроса в Китае и после того, как данные показали снижение запасов топлива в США после зимнего шторма, который обрушился в конце года.
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