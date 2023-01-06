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Нефть дорожает второй день подряд

Цены на нефть выросли в пятницу, 6 января, продолжив рост предыдущей торговой сессии в надежде на повышение спроса в Китае и после того, как данные показали снижение запасов топлива в США после зимнего шторма, который обрушился в конце года.

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