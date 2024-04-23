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Спички - не игрушка

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Кто приказал повышать толерантность в России к мигрантам

Кто приказал повышать толерантность в России к мигрантам

В связи с заявлением ВЦИОМ об улучшении отношения россиян к мигрантам хочется напомнить о тех мерах по "повышению социальной толерантности в отношении трудящихся-мигрантов и снижению проявлений ксенофобии в принимающих странах", которые производились в России по приказу Международной организации Миграции, которую спонсируют страны НАТО.

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