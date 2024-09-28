В Удмуртии в суд направлено уголовное дело по обвинению шестерых жителей республики в незаконной рубке леса

Следственной частью Следственного управления МВД по Удмуртской Республике окончено расследование уголовного дела по обвинению шестерых жителей республики в совершении преступлений, предусмотренных статьей 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».
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