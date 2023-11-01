«МегаФон» ускорил мобильный интернет курьерам и водителям такси на период распродаж

«МегаФон» предоставит ускоренный мобильный интернет курьерам и водителям такси по всей России. Апгрейд ускорит работу специализированных приложений и позволит работникам быстрее выполнять заказы в период наиболее интенсивных распродаж и предновогоднего ажиотажа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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