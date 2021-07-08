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Пакистан обвиняет Индию в организации террористических атак

Пакистан обвиняет Индию в организации террористических атак

Исламабад ведет переговоры с социальными сетями об открытии в стране представительств; индийские дамбы угрожают водной безопасности Пакистана; Турция нуждается в поддержке Пакистана для взаимодействия с движением «Талибан» (запрещено в РФ); пограничный регион Синд отказывается принимать афганских беженцев; Узбекистан и Пакистан договорились о расширении сотрудничества; Генеральная Ассамблея ООН призывает к борьбе с исламофобскими террористическими угрозами — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

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