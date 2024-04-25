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Суд отменил 23-летний срок продюсеру Харви Вайнштейну

Суд отменил 23-летний срок продюсеру Харви Вайнштейну

Апелляционный суд Нью-Йорка обнаружил множество нарушений в судебном разбирательстве в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна, по результатам которого в 2020 году его приговорили к 23 годам тюрьмы за изнасилование и принуждение к интимной близости .

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