В Ростовской области пытались совершить поджог здания районной администрации

Житель Азова пошёл на преступление ради обещанного украинскими кураторами вознаграждения.В городе Азов Ростовской области 20-летний местный житель планировал подпалить здание районной администрации ради обещанного украинскими кураторами гонорара.
Житель Азова пошёл на преступление ради обещанного украинскими кураторами вознаграждения.В городе Азов Ростовской области 20-летний местный житель планировал подпалить здание районной администрации ради обещанного украинскими кураторами гонорара.
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