Госдума наделила орловскую власть правом кардинально решать вопрос с «наливайками»

1 февраля Госдума в окончательном, третьем чтении приняла законопроект о «наливайках», который наделяет региональные власти правом регулировать розничную торговлю алкоголем на вынос в заведениях общепита, расположенных в жилых домах или рядом с ними.
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