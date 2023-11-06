"Если что-то болит - молчи": 3 мудрых арабских притчи о том, что нельзя рассказывать другим людям

"Если что-то болит - молчи" «Легенда о старике Эцио, дошедшая до наших дней, как нельзя лучше показывает сущность людей и то, что им говорить не стоит: "Старик Эцио остался один после отъезда сына, мужественно оберегал дом и поддерживал скотоводство.