Чемпионат мира по снукеру официально останется в Шеффилде после подписания знакового контракта

Самый крупный турнир по снукеру — Чемпионат мира — будет проходить в Шеффилде до 2045 года, сообщает WST World Snooker Limited (фото: WST)Договор, определяющий судьбу снукера в Шеффилде на период вплоть до 2045 года, был окончательно подтвержден подписями представителей городского совета и руководства World Snooker Limited.