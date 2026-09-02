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Снукерист.ру

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Чемпионат мира по снукеру официально останется в Шеффилде после подписания знакового контракта

Чемпионат мира по снукеру официально останется в Шеффилде после подписания знакового контракта

Самый крупный турнир по снукеру — Чемпионат мира — будет проходить в Шеффилде до 2045 года, сообщает WST World Snooker Limited (фото: WST)Договор, определяющий судьбу снукера в Шеффилде на период вплоть до 2045 года, был окончательно подтвержден подписями представителей городского совета и руководства World Snooker Limited.

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