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Пятый канал

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«Задержали и не пускают»: до конца года в России решат судьбу овербукинга

«Задержали и не пускают»: до конца года в России решат судьбу овербукинга

Российским авиакомпаниям скоро придется работать по новым правилам. После сотен жалоб пассажиров министерство транспорта предложило вывести из «серой» зоны овербукинг.

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