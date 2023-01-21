Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Фото: REUTERS Текст: Рафаэль Фахрутдинов Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков.