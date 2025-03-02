Режиссер Эмир Кустурица об «Оскаре», «Аноре» и своем новом фильме

С 5 по 9 марта в Ханты-Мансийске пройдет XXIII международный фестиваль кинодебютов «Дух огня». Автор «Сноба» Егор Спесивцев поговорил с президентом фестиваля, режиссером Эмиром Кустурицей об «Аноре», «Барби», конъюнктуре на «Оскаре», «Преступлении и наказании» и самых ярких впечатлениях от кино.
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