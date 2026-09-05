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Мерц сравнил реакцию на инцидент с дроном в аэропорту с событиями 1980 годов

Мерц сравнил реакцию на инцидент с дроном в аэропорту с событиями 1980 годов

Жесткую реакцию правительства Германии на инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле можно сравнить с массовыми протестами из-за развертывания американских ракет «Першинг-2» в Западной Германии в 1980-х годах.

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