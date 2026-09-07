Премьер КНДР оценил открытие моста через реку Туманную

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Открытие автомобильного моста через реку Туманную на границе России и Корейской Народно-Демократической Республики придаст новый импульс сотрудничеству двух стран на всех направлениях.
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