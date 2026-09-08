112: директор фонда «Развитие» попал в больницу с инсультом после ринопластики

Директор фонда «Развитие» попал в реанимацию после пластической операции — врачи диагностировали инсульт43-летний Александр Дягилев, возглавляющий фонд «Развитие», оказался в больнице с инсультом сразу после ринопластики в московской частной клинике.
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