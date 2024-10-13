Наташа Королева рассказала, что делать, чтобы не «превратиться в тетку»

В последнее время Наташа Королева значительно похудела и прекрасно выглядит. На мероприятии в Кремлевском дворце, где телеканал «Муз-ТВ» отмечал свой день рождения, журналисты «Комсомольской Правды» попросили певицу поделиться секретами удачной ликвидации лишнего веса.