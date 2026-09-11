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Вот история

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Почему струйный смеситель ЕВНАТ сравнивают с реактивным истребителем: инженерный взгляд изнутри

Почему струйный смеситель ЕВНАТ сравнивают с реактивным истребителем: инженерный взгляд изнутри

Когда впервые видишь рекламный плакат, где рядом с реактивным сверхзвуковым истребителем изображено струйное перемешивающее устройство ЕВНАТ, первая мысль — какая-то художественная натяжка.

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