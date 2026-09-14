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Воронежские новости

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Воронежец вернулся к жизни после удаления языка из-за рака

Воронежец вернулся к жизни после удаления языка из-за рака

Павел Иванович живёт без языка уже шесть лет. В 2020 году у него диагностировали рак третьей стадии с метастазами в лимфоузлы.

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