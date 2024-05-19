«Прошляпили они нас»: штурмовики в антидроновых плащах застали боевиков ВСУ врасплох

«Боевые действия создают новые условия для коррупции, взяточничества и откатов, завышения затрат на закупки в Министерстве обороны» — это цитата из последнего доклада генерального инспектора Роберта Сторча, который только что вернулся из Киева.
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